Derrame mobiliza quase três dezenas de operacionais

Um derrame de um produto que as autoridades presumem ser óleo ou gasóleo, em Valado dos Frades, no concelho da Nazaré, está a mobilizar 28 operacionais que tentam evitar que o mesmo contamine linhas de água, informou fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Sub-regional do Oeste de Operações de Socorro, o derrame, "de origem desconhecida", foi detetado às 10h00 de hoje em terrenos agrícolas na localidade de Valado dos Frades, no concelho da Nazaré, no distrito de Lisboa.

No local "estão a ser feitos trabalhos de contenção para evitar que o líquido vá para a estrada ou para as linhas de água, disse à agência Lusa fonte daquele comando.

O derrame ocorreu num local próximo de dois rios, o rio do Meio e o rio Areia, cuja contaminação está a tentar ser evitada através de represas que impeçam o líquido de se espalhar.

De acordo com a mesma fonte, foi acionado o Regimento de Sapadores de Lisboa, com a unidade de controle ambiental.

No local estavam, às 15h30, 28 operacionais dos bombeiros, GNR e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), apoiados por 10 viaturas.