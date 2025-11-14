Ouvir
Nazaré

Derrame mobiliza quase três dezenas de operacionais

14 nov, 2025 - 16:25 • Lusa

No local "estão a ser feitos trabalhos de contenção para evitar que o líquido vá para a estrada ou para as linhas de água". Autoridades suspeitam de derrame de óleo ou gasóleo.

Um derrame de um produto que as autoridades presumem ser óleo ou gasóleo, em Valado dos Frades, no concelho da Nazaré, está a mobilizar 28 operacionais que tentam evitar que o mesmo contamine linhas de água, informou fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Sub-regional do Oeste de Operações de Socorro, o derrame, "de origem desconhecida", foi detetado às 10h00 de hoje em terrenos agrícolas na localidade de Valado dos Frades, no concelho da Nazaré, no distrito de Lisboa.

No local "estão a ser feitos trabalhos de contenção para evitar que o líquido vá para a estrada ou para as linhas de água, disse à agência Lusa fonte daquele comando.

O derrame ocorreu num local próximo de dois rios, o rio do Meio e o rio Areia, cuja contaminação está a tentar ser evitada através de represas que impeçam o líquido de se espalhar.

De acordo com a mesma fonte, foi acionado o Regimento de Sapadores de Lisboa, com a unidade de controle ambiental.

No local estavam, às 15h30, 28 operacionais dos bombeiros, GNR e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), apoiados por 10 viaturas.

