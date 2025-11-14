Deslizamento de terras corta estrada e cabos de fornecimento de energia a hospital de Azeitão

Um deslizamento de terras destruiu cerca de 20 metros da Rua da Mata, em Azeitão, e cortou os cabos de abastecimento de energia do hospital local, informou hoje o serviço municipal de Proteção Civil de Setúbal.

"Houve um deslizamento de um talude que levou parte da estrada, cortou os cabos elétricos que abastecem o Hospital de Nossa Senhora da Arrábida e alguns furos de captação de água", disse à agência Lusa o coordenador da Proteção Civil Municipal de Setúbal, José Luís Bucho.

O deslizamento do talude "que arrastou parte da estrada foi provocado pela acumulação de água numa vala que não foi limpa devido à chuva intensa dos últimos dias. Ainda há algumas dúvidas sobre a responsabilidade da limpeza da vala, se pertence a um particular ou à Agência Portuguesa de Ambiente (APA), mas tudo indica que pertence à APA", acrescentou.

O responsável da Proteção Civil de Setúbal salientou, no entanto, que a falha de energia no hospital e nos furos de captação de água foi rapidamente resolvida pela E-Redes.

"Nunca houve falta de energia - foi apenas uma coisa momentânea - porque a E-Redes disponibilizou de imediato geradores para o fornecimento de energia ao hospital e aos furos de captação de água", disse José Luís Bucho.

O responsável da Proteção Civil Municipal de Setúbal esclareceu que neste momento decorrem alguns trabalhos para garantir as condições de segurança dos trabalhadores da E-Redes para reposição dos cabos de energia. Adiantou, ainda, que a reparação da estrada só deverá ter início quando as condições climatéricas o permitirem, não havendo ainda nenhuma estimativa para o início e conclusão dos trabalhos.

O troço da Rua da Mata destruído pela força da água, pouco utilizado pelos moradores da zona, serve uma unidade industrial de reciclagem de óleos, mas, segundo o coordenador da proteção civil de Setúbal há acessos alternativos à referida unidade industrial.