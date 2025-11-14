Ouvir
"Devia ser adiado". Regulamento para alojamento local em Lisboa pode não refletir a realidade

14 nov, 2025 - 08:44 • André Rodrigues

Presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal concorda com a atualização das regras, mas lembra que os dados não estão atualizados. Autarca de Lisboa diz à Renascença que o novo regulamento será votado ainda este mês.

A+ / A-

O presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) defende o adiamento da votação do novo regulamento para o setor em Lisboa.

Respondendo a Carlos Moedas que, em entrevista à Renascença, avançou que as novas regras para o alojamento local em Lisboa vão ser votadas ainda este mês, Eduardo Miranda lembra que “há um processo de limpeza dos dados que está quase em fase de conclusão”.

Nesse sentido, o presidente da ALEP admite que “esse regulamento deveria ser adiado, para que se pudesse concluir a limpeza e fazer o regulamento já com o reflexo do que é realmente a realidade do alojamento local”.

Maioria dos portugueses apoia redução do alojamento local e mais controlo do turismo

Estudo

Maioria dos portugueses apoia redução do alojamento local e mais controlo do turismo

Barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos.(...)

“Lançar um regulamento e que logo a seguir não reflete os dados reais significa que o regulamento está desatualizado. O ideal era encontrar uma fórmula e ganhar algum tempo… se calhar, dois ou três meses”, acrescenta.

Dito isto, Eduardo Miranda concorda que é necessário atualizar as regras, mas sublinha que “pior do que não ter um regulamento, é ter um regulamento feito à pressa”.

Na entrevista que deu à Renascença, o presidente da Câmara de Lisboa deixa em aberto a possibilidade de alargar para além do centro da cidade as restrições ao Alojamento Local no novo regulamento que vai ser debatido na próxima segunda-feira.

Saiba Mais
