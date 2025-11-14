Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Segurança

Exército vai testar reação a "sismo de grande magnitude" em Lisboa com mais de 300 operacionais

14 nov, 2025 - 14:07 • Lusa

Exército português vai organizar, entre os dias 17 e 21 de novembro, "o maior exercício nacional no âmbito do Apoio Militar de Emergência".

A+ / A-

O Exército português, em colaboração com várias entidades, vai testar durante a próxima semana a capacidade de resposta militar e civil a um cenário de sismo de "grande magnitude" em Lisboa, exercício que vai envolver mais de 300 operacionais.

De acordo com uma nota enviada à imprensa, o Exército português vai organizar, entre os dias 17 e 21 de novembro, "o maior exercício nacional no âmbito do Apoio Militar de Emergência, que terá lugar na região de Lisboa".

Este exercício vai envolver mais de "300 operacionais e 100 viaturas" e vai testar e validar "a resposta coordenada do Sistema de Apoio Militar de Emergência do Exército às solicitações de apoio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em reação a um cenário de sismo de grande magnitude na sub-região de Lisboa".

O exercício "FÉNIX 25" visa treinar a capacidade de resposta das diferentes valências militares "às solicitações de apoio da estrutura de Proteção Civil", com o ramo a destacar as capacidades de "comando, controlo e comunicações", busca e salvamento terrestre, engenharia militar, apoio sanitário, descontaminação e cinotécnica (ações com cães).

A edição conta com o apoio e participação de várias entidades, nomeadamente da Força Aérea, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, bombeiros voluntários, Câmara Municipal de Lisboa, Cruz Vermelha Portuguesa, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Publica, Polícia Municipal, Força Especial de Proteção Civil e o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O objetivo é padronizar procedimentos e a validar "critérios de interoperabilidade".

Em 2024, o exercício Fénix testou a capacidade de resposta da Proteção Civil para combater incêndios rurais nos concelhos de Nelas, Seia e Oliveira do Hospital.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)