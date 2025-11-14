Governo anuncia reforço de 678 milhões para o SNS

Contas feitas, este ano o Serviço Nacional de Saúde recebeu um reforço total de 1.378 milhões de euros.

Num ano marcado por várias polémicas no setor da Saúde, o Governo refere que os 678 milhões juntam-se aos "reforços de 200 milhões de euros e de 500 milhões de euros já anteriormente transferidos em julho e em outubro".

O objetivo é "dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", nomeadamente em matéria de "recursos humanos e de aquisição de bens e serviços para o ano de 2025", refere o executivo, em comunicado enviado à Renascença .

O orçamento das Unidades Locais de Saúde (ULS) e dos Institutos Portugueses de Oncologia (IPO) vai ser reforçado em 678 milhões de euros , ainda este mês, anunciou esta sexta-feira o Governo.

O comunicado refere ainda que a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) está já a desenvolver os procedimentos para a transferência das verbas atribuídas a cada ULS e IPO, um processo que será concretizado durante este mês.

“Esta medida representa mais um passo no compromisso do atual Governo em garantir ao SNS os recursos necessários para o seu funcionamento eficaz e contínuo”, referem os dois ministérios.

O executivo salienta também que este compromisso está ainda plasmado na proposta do Orçamento do Estado para 2026, que prevê um “conjunto de medidas como o aumento significativo do número de consultas médicas nos cuidados de saúde primários e em contexto hospitalar, a redução do tempo médio de atendimento e o reforço das unidades de saúde familiar de modelo B e C.

A ministra da Saúde sublinhou, esta sexta-feira, que o Serviço Nacional de Saúde "tem de se transformar, porque senão, não sobrevive". Ana Paula Martins falava em Paredes, à margem da comemoração dos 43 anos da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU).