Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Governo anuncia reforço de 678 milhões para o SNS

14 nov, 2025 - 17:59 • Ricardo Vieira

O objetivo é "dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", nomeadamente em matéria de "recursos humanos e de aquisição de bens e serviços para o ano de 2025".

A+ / A-

O orçamento das Unidades Locais de Saúde (ULS) e dos Institutos Portugueses de Oncologia (IPO) vai ser reforçado em 678 milhões de euros, ainda este mês, anunciou esta sexta-feira o Governo.

O objetivo é "dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", nomeadamente em matéria de "recursos humanos e de aquisição de bens e serviços para o ano de 2025", refere o executivo, em comunicado enviado à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num ano marcado por várias polémicas no setor da Saúde, o Governo refere que os 678 milhões juntam-se aos "reforços de 200 milhões de euros e de 500 milhões de euros já anteriormente transferidos em julho e em outubro".

Contas feitas, este ano o Serviço Nacional de Saúde recebeu um reforço total de 1.378 milhões de euros.

Bastonário dos Médicos: “É impossível melhorar o SNS cortando nas despesas”

Hora da Verdade

Bastonário dos Médicos: “É impossível melhorar o SNS cortando nas despesas”

Carlos Cortes responde ao primeiro-ministro sobre (...)

O comunicado refere ainda que a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) está já a desenvolver os procedimentos para a transferência das verbas atribuídas a cada ULS e IPO, um processo que será concretizado durante este mês.

“Esta medida representa mais um passo no compromisso do atual Governo em garantir ao SNS os recursos necessários para o seu funcionamento eficaz e contínuo”, referem os dois ministérios.

O executivo salienta também que este compromisso está ainda plasmado na proposta do Orçamento do Estado para 2026, que prevê um “conjunto de medidas como o aumento significativo do número de consultas médicas nos cuidados de saúde primários e em contexto hospitalar, a redução do tempo médio de atendimento e o reforço das unidades de saúde familiar de modelo B e C.

A ministra da Saúde sublinhou, esta sexta-feira, que o Serviço Nacional de Saúde "tem de se transformar, porque senão, não sobrevive". Ana Paula Martins falava em Paredes, à margem da comemoração dos 43 anos da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 14 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)