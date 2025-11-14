Idoso de 72 anos encontrado em Figueira de Castelo Rodrigo

Foi já encontrado o idoso de 72 anos que pediu ajuda às autoridades depois de ter ficado com carro atolado numa zona de pinhal.

O homem foi encontrado na zona de Escarigo, em Figueira de Castelo Rodrigo.

Fonte da GNR disse à Renascença diz que o idoso se encontra bem, ainda que com sinais de hipotermia.

As autoridades tinham aconselhado a permanecer na viatura, mas o homem decidiu sair pelo próprio pé e procurar ajuda. Foi esta manhã localizado por um popular na zona de Escarigo, Figueira de Castelo Rodrigo.

A ausência de identificação do local por parte do idoso e problemas na georreferenciação levaram a dificuldades no resgate.

Em comunicado a GNR adianta que o alerta foi dado entre as 22h e as 23h de quinta feira, “um idoso que comunicou estar perdido”, de imediato foram desencadeadas buscas “envolvendo meios da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro e binómios cinotécnicas da GNR, bem como o apoio dos bombeiros e populares”.

O Homem foi localizado às 10h15 com vida e “em boas condições de saúde”.



















