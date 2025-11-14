Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Idoso de 72 anos encontrado em Figueira de Castelo Rodrigo

14 nov, 2025 - 10:39 • Liliana Monteiro

Homem terá ficado com carro atolado numa zona de pinhal quando pediu ajuda sem saber dar localização. Foi encontrado por um popular em hipotermia.

A+ / A-

Foi já encontrado o idoso de 72 anos que pediu ajuda às autoridades depois de ter ficado com carro atolado numa zona de pinhal.

O homem foi encontrado na zona de Escarigo, em Figueira de Castelo Rodrigo.

Fonte da GNR disse à Renascença diz que o idoso se encontra bem, ainda que com sinais de hipotermia.

As autoridades tinham aconselhado a permanecer na viatura, mas o homem decidiu sair pelo próprio pé e procurar ajuda. Foi esta manhã localizado por um popular na zona de Escarigo, Figueira de Castelo Rodrigo.

A ausência de identificação do local por parte do idoso e problemas na georreferenciação levaram a dificuldades no resgate.

Em comunicado a GNR adianta que o alerta foi dado entre as 22h e as 23h de quinta feira, “um idoso que comunicou estar perdido”, de imediato foram desencadeadas buscas “envolvendo meios da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro e binómios cinotécnicas da GNR, bem como o apoio dos bombeiros e populares”.

O Homem foi localizado às 10h15 com vida e “em boas condições de saúde”.






Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 14 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)