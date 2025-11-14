Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

VI Congresso Nacional de Prevenção Oncológica e Direitos dos Doentes

Liga Portuguesa Contra o Cancro: ​“Portugal precisa de passar da teoria à prática na defesa dos direitos dos doentes oncológicos”

14 nov, 2025 - 08:30 • Redação

O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Vítor Veloso, denuncia atrasos, falhas graves no acesso aos cuidados de saúde e a falta de aplicação prática dos direitos previstos na lei. "Quando os tempos de resposta não são cumpridos, doenças curáveis tornam-se incuráveis", alerta.

A+ / A-

O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), Vítor Veloso, considera que Portugal continua longe de garantir os direitos dos doentes com cancro.

“Está tudo muito teórico ainda e muito pouco em prática. Muitos doentes, além da sua doença, acabam esquecidos, sem acesso aos direitos que a lei já prevê”, diz o médico à Renascença, nesta sexta-feira em que começa, no Porto, o VI Congresso Nacional de Prevenção Oncológica e Direitos dos Doentes.

“Portugal precisa de passar da teoria à prática na defesa dos direitos dos doentes oncológicos”, enfatiza.

A LPCC disponibiliza assessoria jurídica gratuita para apoiar quem enfrenta dificuldades no acesso a esses direitos, mas o dirigente admite que “ainda há muitas situações em que não há resolução adequada”. Ainda assim, garante que a LPCC “vai continuar a lutar, mesmo quando as lutas parecem inglórias”.
Um dos temas que mais preocupa a LPCC prende-se com os tempos máximos de resposta garantida, que continuam a ser ultrapassados em mais de metade dos casos. “O cancro não espera. Quando os tempos de resposta não são cumpridos, doenças curáveis tornam-se incuráveis. É uma situação penosa e que preocupa profundamente a Liga”, sublinha.
A demora na implementação dos novos rastreios do cancro do pulmão, da próstata e do estômago é outro dos pontos críticos. “Mais uma vez, há uma demora que retarda aquilo que a Europa considera fundamental - a prevenção. É uma das chaves para reduzir casos e melhorar os tratamentos”, enfatiza Vítor Veloso.
Entre as principais reivindicações está a criação de baixas pagas a 100% para doentes oncológicos, medida que a Liga considera “uma questão de justiça e dignidade”.
“Foi dado um passo apenas para os pais de crianças com cancro, mas falta tudo para os adultos. É evidente que quando ficam com uma baixa de 60%, já não só é o problema do cancro que destrói completamente uma família”, alerta
O aumento do número de portugueses com seguros e planos de saúde não é, para o presidente da LPCC, um sinal de desconfiança no Serviço Nacional de Saúde, mas sim “uma alternativa para quem pode pagar”. No entanto, Veloso avisa que “quando surgem doenças graves, esses seguros não cobrem as situações e os doentes acabam por recorrer ao público”.

O congresso da LPCC decorre em simultâneo com o encontro europeu da Association of European Cancer Leagues (ECL), que reúne as principais ligas europeias de luta contra o cancro. Vítor Veloso considera que Portugal “tem sido um bom aluno”, mas avisa que o país “não pode baixar os braços”.

“Pedimos ao Governo que tome em mãos esta situação, porque é dolorosa e perigosa para os doentes com cancro. Quanto mais cedo um cancro for tratado, mais fácil e mais económico é o tratamento. Tratar tarde sai sempre mais caro - para o doente e para o Estado”, remata o presidente da LPCC.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 14 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)