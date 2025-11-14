Manifesto assinado por 30 personalidades alerta para esvaziamento dos centros de saúde

Um grupo de 30 personalidades tornou público um manifesto que exige a recuperação dos tradicionais centros de saúde. O documento argumenta que a linha telefónica do SNS 24 nunca foi pensada para substituir as equipas de saúde familiar nem o contacto direto com profissionais conhecidos da comunidade.

Em declarações à Renascença, o médico e diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP), Manuel Sobrinho Simões, defende que os cuidados de saúde primários devem tornar-se mais eficientes, de forma a aliviar a pressão sobre os hospitais.

“Não precisamos de mais hospitais; precisamos, isso sim, de melhorar a eficiência dos serviços de proximidade, dos centros de saúde, para retirar a carga que hoje recai sobre os hospitais”, afirma.

O especialista acrescenta ainda que o rápido crescimento dos hospitais privados “como cogumelos” é motivo de preocupação.

“Precisamos de mais centros de saúde, mas que sejam melhor articulados, mais eficientes. Não é necessário aumentar o número de hospitais”, sublinha.

O manifesto — que será apresentado esta sexta-feira pela Fundação para a Saúde — reclama a devolução dos centros de saúde ao seu papel original: espaços de proximidade, convivência e apoio diário à população, tal como foram concebidos há meio século.

Os signatários lamentam aquilo que consideram ser o progressivo “esvaziamento” destes serviços, muitas vezes substituídos pela linha SNS 24.

No texto, sublinha-se que os cuidados devem ser prestados em locais onde exista conhecimento mútuo, relações de confiança e gestão adequada do acesso, sobretudo em situações de urgência ou doença aguda.

“Não aceitamos que o nosso centro de saúde seja trocado por ‘postos de consultas’, presenciais ou remotos, públicos ou privados, algures”, afirma o manifesto.

Sob o título “Sobre os serviços e cuidados de saúde a que temos direito”, o documento conta com a assinatura de várias figuras públicas. Entre elas, o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes; a ex-ministra da Saúde, Maria de Belém Roseira; o médico e investigador Manuel Sobrinho Simões; e Alcindo Maciel Barbosa, presidente do Conselho Consultivo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS).