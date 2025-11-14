Mau tempo provoca mais de 2.400 ocorrências em Portugal continental

Portugal continental registou 2.434 ocorrências relacionadas com o mau tempo no período compreendido entre as 14h00 de quarta-feira e as 11h00 desta sexta-feira. A maior parte das situações correspondeu a inundações, que resultaram em duas mortes e 32 pessoas desalojadas, informou a Proteção Civil.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as vítimas mortais foram registadas em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, e os desalojados pertencem aos concelhos de Abrantes, Salvaterra de Magos, Seixal e Pombal.

“Há a registar duas vítimas mortais em Fernão Ferro (Seixal) e um total de 32 pessoas deslocadas nos concelhos de Abrantes, Salvaterra de Magos, Seixal e Pombal”, indica a ANEPC, em comunicado.

As zonas mais atingidas foram a Península de Setúbal, com 577 ocorrências, a Grande Lisboa, com 265, e o Algarve, com 251.

Das situações registadas, 1.357 dizem respeito a inundações, seguindo-se quedas de árvores (442), limpeza de vias (264), quedas de estruturas (182) e movimentos de massa (171). A ANEPC reporta ainda nove ocorrências de salvamentos aquáticos e nove de salvamentos terrestres.

Na resposta a estes incidentes estiveram envolvidos 7.682 operacionais, apoiados por 2.947 veículos.

A ANEPC sublinha que os impactos do mau tempo podem ser reduzidos através da adoção de comportamentos preventivos adequados.

Recomendações à população