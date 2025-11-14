Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Ministra da Saúde. O SNS "tem de se transformar, porque senão, não sobrevive"

14 nov, 2025 - 14:27 • Jaime Dantas

Ana Paula Martins diz que o problema está identificado, mas "é preciso coragem" para o resolver.

A+ / A-

A ministra da Saúde sublinhou, esta sexta-feira, que o Serviço Nacional de Saúde "tem de se transformar, porque senão, não sobrevive". Ana Paula Martins falava em Paredes, à margem da comemoração dos 43 anos da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU).

Perante uma plateia de docentes e estudantes, Ana Paula Martins considerou que esse "problema está identificado", mas "é preciso coragem" para o solucionar. Depois de ter reafirmado que o setor "não pode desistir" de melhorar o SNS, a governante apontou ainda que o problema não é o investimento, que, segundo disse, tem subido nos últimos anos.

"Por muito investimento que se faça na saúde, e fazemos, porque investimos todo o IRS dos portugueses em saúde, nós precisamos de soluções verdadeiramente reformistas", disse a ministra.

"Os dados estão à vista", sublinha Ana Paula Martins: "A diminuição de produtividade não quer dizer que nós tenhamos menos produção, o que significa é que, com aquilo que investimos, devíamos ter mais resposta."

Na raiz do problema "não estão seguramente os profissionais de saúde", argumenta Ana Paula Martins, que afirma que a forma "como estamos organizados, não evoluiu suficientemente para conseguirmos melhorar alguns dos indicadores económico-financiais que temos hoje nas nossas organizações".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)