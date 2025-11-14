Ministra da Saúde. O SNS "tem de se transformar, porque senão, não sobrevive"

A ministra da Saúde sublinhou, esta sexta-feira, que o Serviço Nacional de Saúde "tem de se transformar, porque senão, não sobrevive". Ana Paula Martins falava em Paredes, à margem da comemoração dos 43 anos da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU).

Perante uma plateia de docentes e estudantes, Ana Paula Martins considerou que esse "problema está identificado", mas "é preciso coragem" para o solucionar. Depois de ter reafirmado que o setor "não pode desistir" de melhorar o SNS, a governante apontou ainda que o problema não é o investimento, que, segundo disse, tem subido nos últimos anos.

"Por muito investimento que se faça na saúde, e fazemos, porque investimos todo o IRS dos portugueses em saúde, nós precisamos de soluções verdadeiramente reformistas", disse a ministra.

"Os dados estão à vista", sublinha Ana Paula Martins: "A diminuição de produtividade não quer dizer que nós tenhamos menos produção, o que significa é que, com aquilo que investimos, devíamos ter mais resposta."

Na raiz do problema "não estão seguramente os profissionais de saúde", argumenta Ana Paula Martins, que afirma que a forma "como estamos organizados, não evoluiu suficientemente para conseguirmos melhorar alguns dos indicadores económico-financiais que temos hoje nas nossas organizações".