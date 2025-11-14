Moedas quer fim de alojamento local no centro da cidade aprovado ainda este mês

O presidente da Camara de Lisboa, Carlos Moedas, não rejeita a possibilidade de as limitações ao alojamento local poderem ser estendidas a outras zonas além do centro da cidade.

"Nas zonas onde temos muito alojamento local, ele está completamente suspenso e não vai haver, os dados são claríssimos. Isso nem depende do regulamento. Há zonas da cidade, como Santa Maria Maior, onde 60% dos apartamentos são de alojamento local. Portanto, só estou aqui a tentar travá-lo e farei tudo para o travar. Nas outras zonas, vamos ver... Vamos ver no regulamento, que está a ser já discutido em consulta pública, e depois fazemos isso na reunião de Câmara, como sempre o dissemos", declara o autarca.



Nestas declarações à Renascença, Carlos Moedas insiste em que há zonas onde a percentagem deste tipo de alojamento "é muito elevada" e deixa uma certeza: "Uma coisa que é clara, nas zonas onde há muito alojamento local não vai haver mais alojamento: em Santa Maria Maior, no centro da cidade, na Mouraria."

Confiante, e tendo em conta que já tomou posse oficialmente como novo presidente da Câmara da capital, o presidente da autarquia garante que o novo regulamento será votado ainda em novembro.

“Tivemos sempre o travão ao alojamento local, continuamos a travar. Vou ter reuniões já na segunda-feira para o regimento da Câmara, toda a parte formal, mas irá ser levado o regulamento que já foi a consulta publica, a uma reunião de Câmara ainda este mês de novembro."