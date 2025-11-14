Município de Alijó promove curso gratuito de defesa pessoal

A Câmara Municipal de Alijó vai realizar um Curso Prático de Defesa Pessoal nos dias 22 e 23 de novembro, no Pavilhão Municipal de Alijó. A iniciativa, aberta a homens e mulheres com mais de 16 anos, é totalmente gratuita e não exige experiência prévia.

Promovido no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, este curso pretende oferecer à comunidade uma experiência prática e transformadora, com foco na autoproteção, segurança pessoal e fortalecimento da autoconfiança.

Baseado no sistema Krav Maga, reconhecido pela sua simplicidade e eficácia, o curso é acessível a todas as idades e níveis de condição física.

Ao longo de quatro sessões dinâmicas, os participantes irão aprender técnicas para reagir a situações como estrangulamentos, ataques no chão ou ameaças com faca, sempre sob orientação especializada e em ambiente seguro.

De acordo com a autarquia, mais do que aprender a reagir,” este curso convida cada participante a ganhar consciência corporal, confiança e capacidade de prevenção, desenvolvendo competências úteis para o dia-a-dia”.

Os participantes devem usar roupa confortável e, no final, receberão um Certificado de Participação, com registo oficial na plataforma SIGO e ProDesporto do IPDJ.

As inscrições estão abertas em www.cm-alijo.pt.