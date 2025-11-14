Ouvir
Segurança Social

Pensões de dezembro chegam mais cedo com subsídio de Natal

14 nov, 2025 - 19:08 • Redação

Além das pensões, o Complemento Solidário para Idosos (CSI), a Prestação Social de Inclusão e apoios às rendas também vão ser pagos antecipadamente.

Ceia de Natal, prendas e muitas despesas. O mês de dezembro é habitualmente carregado na carteira dos portugueses, incluindo na dos pensionistas. Mas este ano há um reforço no orçamento que chega mais cedo.

A Segurança Social vai antecipar para dia 5 de dezembro o pagamento das pensões e do subsídio de Natal, já que o dia habitual, 8 de dezembro, coincide com o feriado da Imaculada Conceição.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Além das pensões, os pensionistas que tiverem direito vão receber no mesmo dia o Complemento Solidário para Idosos (CSI), a Prestação Social de Inclusão e apoios às rendas, segundo o calendário oficial divulgado.

Já o Rendimento Social de Inserção (RSI) e o Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal só serão vencidos a 22 de dezembro.

Para os aposentados da administração pública, o assunto vai ser resolvido ainda mais cedo: estes pensionistas vão receber o subsídio de Natal, juntamente com a pensão de novembro, a 19 de novembro, seguindo o procedimento habitual para este grupo.

Esta medida de antecipação está a tornar-se uma tendência da, já que nos últimos dois anos a instituição adianta o pagamento sempre o dia habitual calha num feriado ou prolonga o descanso semanal.

