Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PJ detém homem suspeito de tentativa de homicídio em Matosinhos

14 nov, 2025 - 11:40 • Olímpia Mairos

Segundo a investigação, o suspeito terá atraído a vítima ao local e, munido de uma arma de fogo, efetuado quatro disparos, atingindo-a num braço e numa perna.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 29 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

A detenção ocorreu em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público no DIAP de Matosinhos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O crime remonta ao dia 10 de julho, junto à residência do arguido, na Senhora da Hora, em Matosinhos.

Segundo a investigação, o suspeito “por motivo fútil, atraiu o ofendido ao local, munido de uma arma de fogo e efetuou quatro disparos, atingindo a vítima num braço e numa perna”.

O detido, que já possui antecedentes criminais por detenção de arma proibida, será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 14 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)