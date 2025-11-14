PJ detém homem suspeito de tentativa de homicídio em Matosinhos

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 29 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

A detenção ocorreu em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público no DIAP de Matosinhos.

O crime remonta ao dia 10 de julho, junto à residência do arguido, na Senhora da Hora, em Matosinhos.

Segundo a investigação, o suspeito “por motivo fútil, atraiu o ofendido ao local, munido de uma arma de fogo e efetuou quatro disparos, atingindo a vítima num braço e numa perna”.

O detido, que já possui antecedentes criminais por detenção de arma proibida, será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.