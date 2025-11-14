Ouvir
PJ detém mulher de 83 anos por tentativa de homicídio em Ribeira de Pena

14 nov, 2025 - 14:01 • Olímpia Mairos

Munida de uma arma de fogo, a suspeita terá disparado na direção da vítima, um homem de 67 anos.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve uma mulher de 83 anos pela alegada prática de um crime de homicídio na forma tentada.

O caso ocorreu ao final da tarde de 13 de novembro de 2025, numa via pública da vila de Ribeira de Pena, motivado, segundo a investigação, por um desentendimento de natureza fútil.

Em comunicado, a PJ indica que “munida de uma arma de fogo, a suspeita disparou em direção à vítima, um homem com 67 anos de idade”.

Após a identificação e detenção, a octogenária será presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.

Saiba Mais
