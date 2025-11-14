Projeto sugere espécie de certificados de aforro para financiar habitação social

A iniciativa Casas da Sociedade Civil aposta na criação de 56 habitações para pessoas carenciadas no Porto. Num contexto de forte crise na habitação, o projeto é “uma iniciativa inovadora" que visa proporcionar habitação digna para os sem-abrigo do Porto, explica Jorge Mayer, gerador e gestor do Casas da Sociedade Civil. A iniciativa, sem fins lucrativos, destina-se também a estudantes universitários carenciados. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Jorge Mayer acredita ser possível ter parte do projeto concretizado num espaço de ano e meio e revela, em entrevista à Renascença. ter “um sonho, uma esperança de que isto seja um projeto livre de financiamento público”. A iniciativa deverá arrancar com a construção de habitações em madeira, num terreno que está a ser negociado com a autarquia de Matosinhos. “Estamos, neste momento, a trabalhar com a Câmara de Matosinhos que tem um pacote especial para cooperativas de habitação." "Estamos a desenvolver a solução urbanística para, depois, podermos ter um pedido de informação prévia para validar a solução”, detalha.

Na fase seguinte, os responsáveis pelo projeto terão de “mudar a agulha” e tratar do financiamento. “Já reunimos com o Banco Europeu de Investimentos, com o Banco do Conselho Europeu, com o Montepio e outros bancos e também com outras entidades ligadas a este financiamento pela Via dos Cidadãos, para construirmos aquilo que se chama 'project finance', ou seja, as fontes de financiamento e as receitas que o projeto poderá ter para obter o dinheiro e fazer depois a encomenda das casas e a sua construção”, revela. Uma espécie de "certificados de aforro" para habitação A ideia passa por também obter o financiamento através da sociedade. Jorge Mayer fala da criação de uns "certificados de aforro para a Habitação", com uma remuneração superior à da tradicional aplicação financeira. O responsável adianta que a proposta é que uma pessoa coloque “o seu dinheiro neste nosso projeto, podendo contar com uma remuneração de 3% e até dormir melhor à noite, sabendo que o seu dinheiro até está a crescer, e a ajudar as pessoas da rua”. "Provavelmente, não se vai poder chamar 'certificado de aforro' porque esse é um nome que já existe, mas será, muito provavelmente, alguma coisa do género 'títulos de investimento para a habitação social'”, acrescenta. “A remuneração desses certificados será feita através das rendas que as pessoas irão pagar. As pessoas sociais pagarão 100 euros por mês pela sua casa e as outras pessoas pagarão uma renda mais elevada. Os universitários pagarão 250 euros por mês por cama, que é exatamente o valor que a bolsa dá através da ação social aos alunos mais necessitados. E, como há entradas de dinheiro, há esta possibilidade de conseguir distribuir essas rendas pelas pessoas que querem ajudar”, explica. O projeto social visa, numa primeira fase, a construção de 56 habitações a preços controlados e Jorge Mayer tem a esperança de alargar a ideia a outras cidades, nomeadamente a Lisboa, embora reconheça que “este é um projeto-piloto”, que “está em fase de teste”. "Se conseguimos mostrar que conseguimos ir buscar o dinheiro da sociedade civil para isto, o céu é o limite. Se nós conseguirmos mostrar que é possível fazer e é possível encontrar financiamento, rapidamente isto surgirá também noutros sítios”, reforça.