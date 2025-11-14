PSP desmantela em Lisboa rede de informáticos dedicados ao tráfico de droga

A PSP informou esta sexta-feira que desmantelou, em Lisboa, uma rede que se dedicava ao tráfico droga através de aplicações informáticas e utilizava falsos estafetas de plataformas para a distribuição.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP indica que no âmbito da investigação, que já durava há vários meses, foram detidos cinco homens e uma mulher, com idades entre os 30 e os 36 anos.

“Ao longo de vários meses, a Divisão de Investigação Criminal monitorizou a atividade de um grupo de técnicos informáticos que se dedicava ao tráfico de estupefacientes através de aplicações informáticas”, lê-se na nota.

De acordo com a PSP, os arguidos, com conhecimentos avançados, “desenvolviam aplicativos que potenciavam a venda de várias tipologias de droga, previsão de local de entrega e formas de pagamento digitais com o claro objetivo de se furtar à atividade das polícias”.

A distribuição das encomendas era depois efetuada por um conjunto de pessoas que se faziam passar por estafetas de plataformas de distribuição implementadas na cidade de Lisboa.

A PSP indica ainda que realizou uma operação na Área Metropolitana de Lisboa, dando cumprimento a sete buscas domiciliárias, tendo sido apreendidas 8.944 doses individuais de haxixe, 5.490 doses de cocaína, 2.500 de liamba, 4.460 de MDMA,307 gramas de cogumelos alucinogénios, 1,5 quilogramas de produtos de mistura química e 1.540 euros em numerário.

Presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, quatros dos arguidos ficaram em prisão preventiva e dois sujeitos a apresentações periódicas.

