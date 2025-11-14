Ouvir
SNS com dois serviços de urgência encerrados no sábado e um no domingo

14 nov, 2025 - 13:52 • Lusa

Os encerramentos das urgências obrigarão ao desvio de utentes para unidades de referência.

Dois serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia vão estar fechados no sábado, enquanto no domingo estará encerrada uma urgência obstétrica, de acordo com o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No sábado vão estar fechadas as urgências desta especialidade nos hospitais do Barreiro (distrito de Setúbal) e das Caldas da Rainha (distrito de Leiria), segundo as escalas consultadas pela agência Lusa às 12h15 de hoje.

A situação melhora no domingo, com apenas o encerramento do serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital do Barreiro.

Os encerramentos das urgências obrigarão ao desvio de utentes para unidades de referência.

No sábado, as urgências de obstetrícia dos hospitais de Amadora-Sintra, Barreiro, Vila Franca de Xira, Santarém, São Francisco Xavier, Leiria vão funcionar de forma condicionada, recebendo apenas casos encaminhados pelo CODU/INEM.

Já no domingo estão referenciadas as urgências de obstetrícia de Amadora-Sintra, Braga, Vila Franca de Xira, Santarém e Abrantes.

Também as urgências pediátricas de Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo (Loures) terão restrições, atendendo apenas situações referenciadas pelo INEM. No caso do Hospital Beatriz Ângelo, apenas está referenciado no domingo.

De acordo com as escalas publicadas, no sábado estarão abertos 126 serviços de urgência em todo o país, além de 33 unidades que funcionam no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a contactar previamente a Linha SNS 24.

No domingo, estarão disponíveis 123 urgências e 34 unidades do projeto-piloto.

Os constrangimentos devem-se sobretudo à falta de médicos especialistas para assegurar as escalas. As autoridades de saúde recomendam que, antes de se deslocar a uma urgência, a população contacte a Linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter orientação adequada.

