Tempo instável no fim de semana e possibilidade de neve na serra da Estrela

14 nov, 2025 - 07:22 • Olímpia Mairos

Faro, Setúbal e Beja sob aviso laranja entre esta sexta e sábado, devido à chuva forte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira três distritos de Portugal continental sob aviso laranja — o segundo mais grave da escala — devido à previsão de precipitação intensa entre hoje e sábado.

O distrito de Faro está sob aviso laranja até às 12h00 desta sexta-feira, devido a “aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada”. O mesmo aviso está em vigor no distrito de Setúbal até às 9h00, pelas mesmas razões.

Além disso, todos os distritos de Portugal continental, bem como o arquipélago da Madeira, encontram-se sob aviso amarelo por diferentes motivos, incluindo agitação marítima, vento forte e precipitação, em variados períodos até sábado.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, com aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada e, ocasionalmente, granizo. Há ainda possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela no final da tarde.

O vento soprará moderado de sul/sudoeste, tornando-se moderado a forte no litoral e nas terras altas, com rajadas que podem atingir os 70 km/h. Espera-se uma pequena descida de temperatura.

Sábado com chuva forte e trovoada

No sábado, o céu manter-se-á muito nublado, embora haja uma diminuição temporária de nebulosidade na região Sul ao final da tarde.

Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada e granizo, sobretudo no litoral Norte e Centro, e na região Sul entre o início da manhã e o meio da tarde. A queda de neve poderá ocorrer na serra da Estrela até meio da manhã.

O vento será fraco a moderado, podendo tornar-se forte no litoral e nas terras altas, com rajadas até 60 km/h — e pontualmente até 80 km/h na região Sul durante a manhã e início da tarde. Prevê-se uma pequena subida da temperatura máxima no Centro e no Sul.

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja no sábado, entre as 9h00 e as 15h00, devido a “precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada”.

Domingo mantém instabilidade

No domingo, o tempo continuará instável, com céu muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, localmente intensos no litoral Norte e Centro, podendo ser acompanhados de trovoadas. Mantém-se também a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da serra.

O vento será fraco a moderado de sudoeste, tornando-se por vezes forte nas terras altas e, temporariamente, na faixa costeira ocidental até ao final da tarde.

