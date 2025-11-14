Um morto e quatro feridos graves em colisão entre autocarro e dois automóveis

14 nov, 2025 - 19:55 • Lusa
Uma colisão entre um autocarro e dois automóveis provocou esta sexta-feira um morto e quatro feridos graves e o corte da circulação na Estrada Nacional 256 perto de São Manços, no concelho de Évora, disse fonte da GNR.
A mesma fonte indicou à agência Lusa que dois dos feridos são crianças e que a circulação está cortada nos dois sentidos.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central o alerta para o acidente foi dado às 18h03.
O autocarro transportava cerca de 50 pessoas.
Foram mobilizados para o local 36 operacionais, apoiados por 18 veículos.
[em atualização]