Um morto e três feridos graves em despiste de automóvel em Ferreira do Alentejo

Um homem de 25 anos morreu e outras três pessoas sofreram ferimentos graves na sequência do despiste de um automóvel ocorrido hoje no concelho de Ferreira do Alentejo, revelaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo as mesmas fontes, o acidente ocorreu num caminho agrícola, junto à Herdade Vale da Rosa, na zona de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o sinistro foi dado às 20:28, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

Os três feridos graves e um bombeiro que efetuava a operação de desencarceramento do veículo e que sofreu ferimentos ligeiros foram transportados para o hospital de Beja, adiantou.

Os feridos graves são dois homens e uma mulher com idades entre os 20 e os 50 anos, indicou a fonte da GNR.

Foram mobilizados para o local 26 operacionais dos bombeiros de Ferreira do Alentejo e de Beja, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por 12 veículos, incluindo a VMER e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer do Sal.