Veleiro belga encalha na ribeira do Jamor. Tripulantes resgatados em segurança

Um veleiro de nacionalidade belga encalhou esta manhã na zona da ribeira do Jamor, em Oeiras, após começar a derivar quando se encontrava fundeado. O incidente ocorreu pelas 7h18, tendo a embarcação ficado presa junto à costa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, a Estação Salva-Vidas de Lisboa foi acionada e, pelas 8h35, resgatou os tripulantes que já se encontravam numa balsa de salvamento.

A operação contou com o apoio de uma embarcação da Administração do Porto de Lisboa (APL) e dos Bombeiros Voluntários de Algés.

Os tripulantes foram desembarcados em segurança junto à torre do VTS pelas 8h55, tendo recebido assistência médica por parte dos bombeiros.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência, sendo o proprietário responsável pela remoção do veleiro.