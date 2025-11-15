Crianças assistidas no hospital por suspeita de intoxicação por raticida

Várias crianças de uma escola de Ponta Delgada, nos Açores, foram assistidas esta sexta-feira nas urgências do Hospital do Divino Espírito Santo por suspeita de intoxicação com raticida. Já "tiveram alta clínica" e estão "com vigilância no domicílio".

"Confirmamos que foram admitidas no Serviço de Urgência, crianças com suspeita de eventual intoxicação e que todas tiveram alta clínica com vigilância no domicílio", referiu à agência Lusa uma fonte do gabinete de comunicação do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O HDES não adiantou o número exato de crianças, mas segundo a edição "online" do jornal Açoriano Oriental, cinco alunos da EB1/JI de São José, conhecida localmente como Escola da Vitória, foram encaminhados para o hospital "por terem manuseado uma caixa de estação raticida, suspeitando-se que possam ter ingerido parte do seu conteúdo".

Miguel Gameiro, presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada Canto da Maia, entidade que gere a EB1/J de São José, referiu ao diário açoriano que lhe foi transmitido pela Associação de Pais que "cerca de cinco alunos, supostamente, viram um vídeo na Internet em que alguém dizia que o conteúdo daquelas caixas tinha sabor a morango e eles tiveram essa curiosidade e supostamente ingeriram parte desse conteúdo".

Em comunicado enviado às redações, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, esclareceu que, durante a tarde, foi realizada uma vistoria conjunta por uma equipa técnica municipal e pela empresa externa responsável pela instalação das estações raticidas nas escolas do concelho.

"Da verificação efetuada, constatou-se que a estação raticida instalada na EB1/JI de São José (Escola da Vitória) não apresenta qualquer indício de violação, encontrando-se inteiramente fechada e selada, conforme os procedimentos de segurança exigidos", referiu.

De acordo com esta autarquia da ilha de São Miguel, durante a inspeção "foi igualmente confirmado que todo o produto raticida permanece no interior da caixa, devidamente acondicionado, não tendo havido qualquer acesso ou contacto com o exterior".

A Câmara Municipal de Ponta Delgada indicou que continuará a acompanhar de perto o processo e a "garantir o rigoroso cumprimento de todas as normas de segurança nas instalações escolares".