  • 15 nov, 2025
Grávida dá à luz em carro em área de serviço em Loulé

15 nov, 2025 - 18:01 • Carla Fino , João Pedro Quesado

Um bombeiro que estava de folga prestou os primeiros cuidados à grávida e à criança.

Um bebé nasceu esta manhã na área de serviço de Loulé, na autoestrada A22, no Algarve, em pleno temporal. Os pais estariam a caminho de um hospital privado em Faro, devido ao encerramento de urgência de ginecologia e obstetrícia de Portimão.

De acordo com o Correio da Manhã, o parto foi auxiliado foi um bombeiro da corporação de Silves, que estava de folga e se encontrava no local. A mãe e a criança foram entretanto encaminhadas para um hospital.

O trabalho de parto iniciou-se durante a viagem para Faro, obrigando à paragem na área de serviço. De acordo com a CNN, que cita o bombeiro em causa, o bebé "já estava ao colo da mãe" quando este chegou.

