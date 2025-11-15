Ouvir
Mau tempo. Avenida Gustavo Eiffel reaberta ao trânsito na cidade do Porto

15 nov, 2025 - 19:36 • Lusa

Entre as 8h00 e as 15h00 deste sábado, "a Proteção Civil Municipal e os Sapadores Bombeiros deram resposta a 31 ocorrências devido ao estado ao tempo, maioritariamente inundações em via pública e infiltrações em habitações".

A+ / A-

A Avenida Gustavo Eiffel, na zona ribeirinha do Porto, reabriu pelas 17h30, após ter sido encerrada ao trânsito em consequência das chuvas intensas que se fizeram sentir na cidade, informou a câmara portuense.

"A Avenida Gustavo Eiffel reabriu ao trânsito pelas 17h30", informou a Câmara Municipal do Porto, na atualização de uma nota publicada nas redes sociais, sobre o encerramento da via ribeirinha "devido à forte queda de água a partir da escarpa, consequência da precipitação que se tem feito sentir na cidade".

Na nota, publicada pelas 15h10, o município acrescentou que a situação estava "a ser acompanhada pela Proteção Civil e pela Polícia Municipal" e que a via reabriria "assim que estejam concluídos os trabalhos de limpeza pela Águas e Energias do Porto".

Na mesma publicação, a autarquia avançava que, entre as 8h00 e as 15h00 deste sábado, "a Proteção Civil Municipal e os Sapadores Bombeiros deram resposta a 31 ocorrências devido ao estado ao tempo, maioritariamente inundações em via pública e infiltrações em habitações".

Uma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto disse à Lusa que a situação está mais calma e que, pelas 18h45, não se registavam quais vias condicionadas ao trânsito por causa das condições atmosféricas.

