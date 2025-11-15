Mau tempo provocou 815 ocorrências até às 18h

Portugal continental registou 815 ocorrências entre as 00h00 e as 18h00 deste sábado devido ao mau tempo, principalmente inundações, a maioria na Área Metropolitana do Porto, seguindo-se a região do Algarve, avançou fonte oficial da Proteção Civil. Em declarações à Lusa, o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Rui Oliveira indicou que, até às 18:00, registou-se "um total de 815 ocorrências, sendo que destas o maior número, 506, diz respeito a situações de inundação", seguidas de "103 limpezas de via, 97 quedas de árvores, 54 quedas de estruturas e 50 relacionadas com movimentos de massa" ou deslizamentos de terras. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Destas ocorrências, a maioria registaram-se na Área Metropolitana do Porto, com 231, seguido depois da região do Algarve, com 149, e região de Aveiro, com 96", referiu. No conjunto das 815 ocorrências, houve "um empenhamento de 902 meios terrestres e 2.291 operacionais", acrescentou Rui Oliveira.

A ANEPC registou, até às 18h00, uma vítima mortal e 28 feridos, dois dos quais graves, na região do Algarve, devido a um "evento extremo de vento", disse ainda. Segundo o oficial de operações da ANEPC, com base na previsão do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), a tendência será para "haver um desagravamento" das "condições meteorológicas", que, aliás, se tem notado, pois "já começa a diminuir o número de ocorrências". A ANEPC, num ponto da situação, avançou que entre as 14h00 de quarta-feira e as 17h00 de hoje, "registaram-se 3.757 ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa --- depressão Claudia --- que está a afetar o território de Portugal continental". "As sub-regiões mais afetadas foram a Península de Setúbal (642 ocorrências), Grande Lisboa (397 ocorrências) e Algarve (479 ocorrências)", revelou a autoridade, num balanço dos quatro dias sob fortes ventos e precipitação.