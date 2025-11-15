Mau tempo. Vila do Conde com várias casas inundadas e corte de estradas

O temporal e as chuvadas intensas da madrugada de sábado provocaram inundações em várias casas e cortes de estradas em Vila do Conde (Porto), encontrando-se uma idosa retida na sua habitação na freguesia de Modivas.

Em declarações à agência Lusa, o chefe dos Bombeiros de Vila do Conde, Valdemar Maia, confirmou que uma mulher idosa estava retida na sua própria casa em Modivas durante a manhã de sábado devido às inundações provocadas pelo mau tempo, mas que está em contacto com os bombeiros e, por isso, não vai haver necessidade de "entrar no rio" para a resgatar.

As fortes chuvadas registadas esta madrugada provocaram inundações em várias casas nas freguesias de Modivas, Árvore e Gião, no concelho de Vila do Conde, e levou ao corte de várias estradas.

Todos os elementos dos Bombeiros de Vila do Conde foram enviados para o terreno para ajudar a população, acrescentou o chefe da corporação. "Infelizmente ainda precisava de mais pessoal", lamentou Valdemar Maia, referindo que já pediu reforços aos bombeiros que estavam de folga.

A Ribeira da Lage galgou as margens e obrigou ao corte da Estrada Nacional 13 e à rua da Lage anunciou, por seu turno, a Junta de Freguesia de Modivas na página oficial da rede social Facebook.

A Junta de Freguesia de Modivas pede "compreensão e o cuidado" à população numa publicação que fez pelas 10h00, explicando que devido ao "forte temporal desta madrugada" existem "várias zonas da (...) freguesia inundadas" e que a Rua da Lage e EN 13 (Viso) estavam "cortadas, pois a Ribeira da Lage galgou as margens".

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto adiantou que foram registados alertas às 09h21 e às 08h56 de inundações nas ruas de Gião do Fundo e da Árvore, nos concelho de Vila do Conde.

Portugal continental registou 198 ocorrências entre as 00h00 e as 08h00 de sábado, devido ao mau tempo, sobretudo na área metropolitana do Porto, com o número de incidentes a diminuir devido à gradual melhoria do tempo.