Mini tornado faz um morto e mais de 20 feridos no Algarve

(Em atualização)

Uma mulher, de cerca de 60 anos, morreu este sábado de manhã na sequência de um fenómeno de vento extremo em Albufeira, Algarve. Há mais de 20 feridos e pelo menos dois deles estão em estado grave, mas o número total de vítimas, segundo fonte da Proteção Civil, poderá ainda vir a aumentar.

Segundo o IPMA, poderá tratar-se de um mini tornado e poderão ocorrer mais eventos semelhantes ao longo do dia.

A vítima mortal tinha inicialmente sido dada como desaparecida do Parque de Campismo de Albufeira. Segundo o comandante da Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, ouvido pela Renascença, os estragos afetaram uma unidade hoteleira (19 feridos, um em estado grave) e um parque de campismo (dois feridos e uma desaparecida, que veio a ser encontrada sem vida).

Contactado pela Renascença, o IPMA confirma que se poderá tratar de um mini tornado, embora a meteorologista Paula Leitão explique que são sempre preciso estudos mais aprofundados para confirmar estes fenómenos.

Eventos semelhantes "podem repetir-se ao longo do dia".