Porto: Incêndio destrói habitação na zona da Foz

15 nov, 2025 - 00:49 • Lusa

Duas crianças e um idoso foram retirados sem ferimentos. Mais de três dezenas de operacionais foram mobilizados para o combate às chamas.

Um incêndio habitacional na rua de Diu, no Porto, que deflagrou esta noite, mobilizava pelas 00h15 deste sábado cerca de 30 operacionais, de acordo com a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referiu à Lusa que o alerta foi dado pelas 22h56 de sexta-feira, para um incêndio habitacional.

O fogo deflagrou numa habitação na rua de Diu, na zona da Foz.

Duas crianças e um idoso foram retirados sem ferimentos.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no terreno, pelas 00:15 de hoje, 31 operacionais, apoiados por nove viaturas.

