Tornado faz um morto e 28 feridos no Algarve

(Em atualização) Uma mulher, de 85 anos e nacionalidade britânica, morreu este sábado de manhã na sequência de um fenómeno de vento extremo em Albufeira, Algarve. Há mais de 20 feridos e pelo menos dois deles estão em estado grave. No entanto, o número total de vítimas, segundo fonte da Proteção Civil, poderá ainda vir a aumentar. Os estragos no Algarve — consequência da passagem da depressão Cláudia — afetaram especialmente uma unidade hoteleira e um parque de campismo em Albufeira. Em conferência de imprensa, o comandante distrital de operações de socorro de Faro referiu que o fenómeno provocou seis vítimas no Parque de Campismo, entre as quais, um morto, dois feridos em estado grave e três feridos ligeiros. Numa unidade hoteleira de Albufeira, também atingida pelo fenómeno, que ocorreu ao final da manhã, há registo de 23 feridos ligeiros, quatro dos quais foram transportados para o Hospital de Faro, acrescentou. A vítima mortal tinha inicialmente sido dada como desaparecida do Parque de Campismo de Albufeira, onde acabou por ser encontrada debaixo de destroços. Os diversos feridos são de nacionalidade portuguesa, espanhola e britânica, segundo a Proteção Civil, e têm entre 6 e 85 anos.

Eventos semelhantes podem ocorrer durante o dia Contactado pela Renascença, o IPMA confirma que se poderá tratar de um tornado, embora a meteorologista Paula Leitão explique que são sempre preciso estudos mais aprofundados para confirmar estes fenómenos. Eventos semelhantes "podem repetir-se ao longo do dia". Ainda segundo o IPMA, e analisando as imagens de radar, a probabilidade de tratar-se de um tornado é muito grande. Paula Leitão esclareceu que a situação ocorreu por volta das 11h00 de sábado e que até às 15h00 as condições atmosféricas mantém-se propícias "a haver mais fenómenos deste género", embora possam não chegar a terra. "Há ainda muita atividade sobre o mar", detalhou a meteorologista.

O Presidente da República já lamentou a vítima mortal. Numa nota no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa "manifesta a sua solidariedade aos familiares da vítima mortal, fruto da passagem da depressão Cláudia, esta manhã em Albufeira". Marcelo endereça ainda votos de rápidas melhoras aos cidadãos feridos. Também Luís Montenegro lamentou a morte da britânica de 85 anos e desejou rápida recuperação aos feridos. O primeiro-ministro falou aos jornalistas à margem de uma visita à Feira do Cavalo da Golegã.