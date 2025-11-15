Tornado faz um morto e mais de 20 feridos no Algarve

A vítima mortal tinha inicialmente sido dada como desaparecida do Parque de Campismo de Albufeira, onde acabou por ser encontrada debaixo de destroços.

Segundo o IPMA, poderá tratar-se de um tornado e poderão ocorrer mais eventos semelhantes ao longo do dia.

Uma mulher, de cerca de 60 anos, morreu este sábado de manhã na sequência de um fenómeno de vento extremo em Albufeira, Algarve. Há mais de 20 feridos e pelo menos dois deles estão em estado grave. No entanto, o número total de vítimas, segundo fonte da Proteção Civil, poderá ainda vir a aumentar.

Hotel e parque de campismo sãos mais afetados

Os estragos afetaram uma unidade hoteleira (19 feridos, um em estado grave) e um parque de campismo em Albufeira (quatro feridos ligeiros, um grave e uma desaparecida, que veio a ser encontrada sem vida), segundo o comandante da Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes.

Contactado pela Renascença, o IPMA confirma que se poderá tratar de um mini tornado, embora a meteorologista Paula Leitão explique que são sempre preciso estudos mais aprofundados para confirmar estes fenómenos.

Eventos semelhantes "podem repetir-se ao longo do dia".

Ainda segundo o IPMA, e analisando as imagens de radar, a probabilidade de tratar-se de um tornado é muito grande. Paula Leitão esclareceu que a situação ocorreu por volta das 11h00 de sábado e que até às 15h00 as condições atmosféricas mantém-se propícias "a haver mais fenómenos deste género", embora possam não chegar a terra.

"Há ainda muita atividade sobre o mar", detalhou a meteorologista.