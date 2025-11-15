UGT pode "marcar dois dias de greve" geral para pressionar Governo sobre leis do trabalho

O secretário-geral da UGT ameaçou alargar a grave geral de 11 de dezembro para dois dias se o Governo mantiver as atuais propostas de alterações às leis do trabalho. Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, Mário Mourão declarou que o Governo "encostou a UGT à parede".

De acordo com o Expresso, que cita partes da entrevista publicada às 13h de domingo, a UGT vai ponderar "marcar dois dias de greve em vez de um" se, nas reuniões de 19 de novembro e 10 de dezembro, o Governo apresentar um documento semelhante ao atual, mas admite um recuo caso o Governo "pare, escute e reflita".

Mário Mourão explica que a central sindical optou pela greve porque, depois de reunir com o Governo, percebeu que este "vai levar a proposta tal como está para a Assembleia da República a não ser que a UGT se comprometa a fazer um acordo".