Leis laborais

UGT pode "marcar dois dias de greve" geral para pressionar Governo sobre leis do trabalho

15 nov, 2025 - 23:48 • João Pedro Quesado

O sindicalista afirma que a UGT não dá "cheques em branco", e acrescenta: "Nós não podemos perder a rua, e o momento é agora".

O secretário-geral da UGT ameaçou alargar a grave geral de 11 de dezembro para dois dias se o Governo mantiver as atuais propostas de alterações às leis do trabalho. Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, Mário Mourão declarou que o Governo "encostou a UGT à parede".

De acordo com o Expresso, que cita partes da entrevista publicada às 13h de domingo, a UGT vai ponderar "marcar dois dias de greve em vez de um" se, nas reuniões de 19 de novembro e 10 de dezembro, o Governo apresentar um documento semelhante ao atual, mas admite um recuo caso o Governo "pare, escute e reflita".

Mário Mourão explica que a central sindical optou pela greve porque, depois de reunir com o Governo, percebeu que este "vai levar a proposta tal como está para a Assembleia da República a não ser que a UGT se comprometa a fazer um acordo".

Mexidas nos contratos, banco de horas e "compra" de férias. O que vai mudar nas leis do trabalho?

Explicador

Mexidas nos contratos, banco de horas e "compra" de férias. O que vai mudar nas leis do trabalho?

Montenegro promete uma legislação "mais amiga do t(...)

Mário Mourão desvalorizou ainda as novas propostas do Governo, que admitiu repor os três dias de férias eliminados durante o período da troika, apontando que isso não compensa a simplificação dos despedimentos por justa causa e a possibilidade de não integração dos trabalhadores que sejam despedidos ilegalmente.

A UGT aprovou, na quinta-feira, a adesão à greve geral convocada para 11 de dezembro, afirmando que "a rua é o espaço que resta quando não funciona o diálogo e a conversação". A greve geral junta CGTP e UGT pela primeira vez desde 2013.

