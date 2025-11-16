Ouvir
Greve geral

​CGTP diz “nim” a segundo dia de greve geral. “São avaliações futuras que terão de ser feitas”

16 nov, 2025 - 13:52 • Cristina Nascimento

Líder da central sindical acusa o Governo de mostrar disponibilidade para negociar, mas garante que, quatro meses depois, só existe a proposta inicial de alteração das leis laborais.

A+ / A-

A CGTP não alinha, pelo menos para já, na ideia de fazer dois dias de greve geral.

Em entrevista à Renascença, Tiago Oliveira reafirma que a greve “é urgente e necessária” e que a luta pelos direitos dos trabalhadores será “prolongada”, mas que, “neste momento, está marcado dia 11 e é o dia 11 que temos de trabalhar”.

“Tudo o resto são avaliações futuras que terão de ser feitas”, acrescentou o secretário-geral da central sindical.

UGT pode "marcar dois dias de greve" geral para pressionar Governo sobre leis do trabalho

Leis laborais

UGT pode "marcar dois dias de greve" geral para pressionar Governo sobre leis do trabalho

O sindicalista afirma que a UGT não dá "cheques em(...)

Em causa está a ideia avançada pela outra central sindical, a UGT, que admitiu vir a alargar a greve geral para dois dias.

Nestas declarações à Renascença, Tiago Oliveira critica a postura “arrogante” do Governo que, acusa, ainda não deu a conhecer novas propostas de alterações.

“O Governo fala, exprime-se muito, diz que estão abertos a negociações e a discussões. Mas é bom que os trabalhadores saibam que desde julho, quando foi apresentado o pacote laboral — passaram ou estão a passar quase quatro meses – e única versão que existe é a primeira versão”, argumenta.

Tiago Oliveira garante que não tem “acesso a mais nenhuma versão”.

Tópicos
Saiba Mais
