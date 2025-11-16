Ouvir
Leirosa

Corpo de mulher em "elevado estado" de decomposição dá à costa na Figueira da Foz

16 nov, 2025 - 13:01 • Lusa

O corpo, que "pelo nível de decomposição se percebe estar há muito tempo na água", deu à costa na praia da Leirosa.

O corpo de uma mulher em "elevado estado de decomposição" deu este domingo à costa na praia da Leirosa.

"Trata-se de um corpo feminino, mas não se consegue determinar a idade sequer, porque está em elevado estado de decomposição. A Polícia Judiciária esteve no local e está agora encarregue do caso", disse Salvado Pires, comandante do Porto da Figueira da Foz, citado pela agência Lusa.

O corpo, que "pelo nível de decomposição se percebe estar há muito tempo na água", deu à costa na praia da Leirosa, na freguesia de Leirosa, concelho da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.

Segundo o comandante, o alerta foi dado pelas 08h30, pelo número de emergência, 112, e no local estiveram Bombeiros Voluntários e Sapadores da Figueira da Foz e a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Paião, Figueira da Foz.

No local estiveram ainda elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária.

