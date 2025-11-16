Depressão Cláudia causou 4.017 ocorrências até às 11h00 deste domingo

O mau tempo causado pela passagem da depressão Cláudia no continente português provocou 4.017 ocorrências desde quarta-feira, mais de metade delas inundações, atingindo sobretudo as regiões de Setúbal, Porto e Algarve, anunciou este domingo a Proteção Civil.

Entre as 14h00 de quarta-feira e as 11h00 de domingo, registou-se um total de 4.017 ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa causada pela depressão Cláudia, que está a afetar o território do continente português, revelou, num comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

As sub-regiões mais afetadas foram a Península de Setúbal, com 647 ocorrências, a Área Metropolitana do Porto, com 423 incidentes, e o Algarve, com 586 situações.

Das 4.017 ocorrências, 2.148 referiram-se a inundações, 731 a queda de árvores, 497 a limpeza de vias, 335 a queda de estruturas, 281 a movimentos de massa.

Foram ainda realizados 11 salvamentos aquáticos e 14 salvamentos terrestres.

Três vítimas mortais

O mau tempo causou duas vítimas mortais em Fernão Ferro (Seixal), um casal com mais de 80 anos cuja casa ficou inundada, e 32 pessoas foram deslocadas nos concelhos de Abrantes, Salvaterra de Magos, Seixal e Pombal.