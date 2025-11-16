Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 16 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Dois homens baleados no Montijo e transportados para hospital "em paragem cardiorrespiratória"

16 nov, 2025 - 21:28 • Lusa

O suspeito "terá um relacionamento de trabalho com as vítimas", mas GNR ainda investiga se autor dos disparos estava acompanhado.

A+ / A-

Dois homens foram este domingo baleados num restaurante no Montijo, no distrito de Setúbal, perto das 20h00, e estavam a ser transportados para o hospital em manobras de reanimação, por volta das 20h45, revelaram as autoridades.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal disse à agência Lusa que o alerta para a ocorrência foi dado às 19h55, encontrando-se as vítimas "em paragem cardiorrespiratória" e a ser alvo de "manobras de suporte avançado de vida".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Por volta das 20h45, a mesma fonte da Proteção Civil indicou que as duas vítimas estavam "a ser transportadas para o Hospital do Barreiro", com o acompanhamento "das viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro e de Loures", pertencentes ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Contactada também pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou que as duas pessoas baleadas "são dois homens, que são familiares", enquanto o suspeito dos disparos com a arma de fogo "é também um homem, que terá um relacionamento de trabalho com as vítimas".

"Mas estamos ainda a apurar, com toda a certeza, se temos apenas um suspeito ou se o autor dos disparos estaria acompanhado", acrescentou a fonte policial.

Contactada igualmente pela Lusa, fonte da Polícia Judiciária de Setúbal adiantou que já está a investigar esta ocorrência.

"Já foi mobilizada uma equipa para o local e está a recolher elementos de prova", disse a mesma fonte, explicando que, por agora, importa perceber "se há vítimas, quantas são e se há um ou mais suspeitos".

Para o local foram mobilizados 23 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 16 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos