Dois homens baleados no Montijo e transportados para hospital "em paragem cardiorrespiratória"

Dois homens foram este domingo baleados num restaurante no Montijo, no distrito de Setúbal, perto das 20h00, e estavam a ser transportados para o hospital em manobras de reanimação, por volta das 20h45, revelaram as autoridades.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal disse à agência Lusa que o alerta para a ocorrência foi dado às 19h55, encontrando-se as vítimas "em paragem cardiorrespiratória" e a ser alvo de "manobras de suporte avançado de vida".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Por volta das 20h45, a mesma fonte da Proteção Civil indicou que as duas vítimas estavam "a ser transportadas para o Hospital do Barreiro", com o acompanhamento "das viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro e de Loures", pertencentes ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Contactada também pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou que as duas pessoas baleadas "são dois homens, que são familiares", enquanto o suspeito dos disparos com a arma de fogo "é também um homem, que terá um relacionamento de trabalho com as vítimas".

"Mas estamos ainda a apurar, com toda a certeza, se temos apenas um suspeito ou se o autor dos disparos estaria acompanhado", acrescentou a fonte policial.

Contactada igualmente pela Lusa, fonte da Polícia Judiciária de Setúbal adiantou que já está a investigar esta ocorrência.

"Já foi mobilizada uma equipa para o local e está a recolher elementos de prova", disse a mesma fonte, explicando que, por agora, importa perceber "se há vítimas, quantas são e se há um ou mais suspeitos".

Para o local foram mobilizados 23 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.