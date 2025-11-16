Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 16 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Dois mortos em tiroteio em restaurante no Montijo. Não há suspeito detido

16 nov, 2025 - 21:28 • Lusa

O suspeito "terá um relacionamento de trabalho com as vítimas", mas GNR ainda investiga se autor dos disparos estava acompanhado.

A+ / A-

[notícia atualizada às 22h30]

Dois homens morreram este domingo após serem baleados num restaurante no Montijo, no distrito de Setúbal. Não há nenhum suspeito detido pelas autoridades.

O tiroteio ocorreu perto das 20h00, e duas vítimas estavam a ser transportadas para o hospital em manobras de reanimação por volta das 20h45, "em paragem cardiorrespiratória", segundo disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.

A morte foi confirmada à Lusa por fonte da GNR, detalhando que os dois homens morreram já no Hospital do Barreiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os dois homens foram transportados com o acompanhamento "das viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro e de Loures", pertencentes ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com a GNR, as duas pessoas baleadas "são dois homens, que são familiares", enquanto o suspeito dos disparos com a arma de fogo "é também um homem, que terá um relacionamento de trabalho com as vítimas".

"Mas estamos ainda a apurar, com toda a certeza, se temos apenas um suspeito ou se o autor dos disparos estaria acompanhado", acrescentou a fonte policial.

Contactada igualmente pela Lusa, fonte da Polícia Judiciária de Setúbal adiantou que já está a investigar esta ocorrência.

"Já foi mobilizada uma equipa para o local e está a recolher elementos de prova", disse a mesma fonte, explicando que, por agora, importa perceber "se há vítimas, quantas são e se há um ou mais suspeitos".

Para o local foram mobilizados 23 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 16 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos