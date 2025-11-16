Ouvir
Encontrado corpo de homem a flutuar no mar da Madeira

16 nov, 2025 - 15:55 • Lusa

Os tripulantes retiraram a vítima da água, encaminhando-a para o cais do Funchal.

O corpo de um homem foi encontrado este domingo a flutuar no mar, ao largo de Câmara de Lobos, na Madeira, indicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), referindo que as causas da ocorrência ainda são desconhecidas.

Em comunicado, a AMN adianta que, na sequência de um alerta recebido às 10h55, "foram de imediato ativados tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal e da Polícia Judiciária".

Os tripulantes retiraram a vítima da água, encaminhando-a para o cais do Funchal, onde foi efetuado o auto de verificação do óbito pelo delegado de saúde.

"Realizadas as diligências da Polícia Judiciaria e contactado o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira", acrescenta a autoridade marítima.

