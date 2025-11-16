Ouvir
Paralisação

Médicos juntam-se à greve geral contra o pacote laboral

16 nov, 2025 - 12:47 • Lusa

No congresso da FNAM, ficou definido o apelo "à participação de todos os médicos".

Foi por unanimidade que a FNAM, no seu 14.º Congresso, aprovou uma moção de adesão à greve geral de 11 de dezembro, convocada contra o pacote laboral do Governo pelas duas centrais sindicais portuguesas.

A presidente da federação de sindicatos médicos adiantou que na moção aprovada, em Viana do Castelo, no último dia de trabalhos do congresso, ficou definido o apelo "à participação de todos os médicos, afirmando que a defesa dos direitos laborais é inseparável da defesa da profissão médica e do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

"A Federação Nacional dos Médicos está a reafirmar os seus objetivos, que é a luta por salários justos, condições de trabalho que sejam dignas, reintegração dos médicos internos na carreira e a defesa intransigente de um SNS que seja público, universal, acessível e próximo da população", afirmou Joana Bordalo e Sá.

A responsável referiu ser "inaceitável que a ministra Ana Paula Martins substitua o conceito de SNS por um sistema que esvazia o Serviço Nacional de Saúde, diluindo o setor público e desresponsabilizando o Estado".

"Nós rejeitamos esta visão e reafirmamos que o SNS é um Serviço Nacional de Saúde e, é um compromisso constitucional para com os cidadãos", acrescentou.

