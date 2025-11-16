Parto na A22: Hospital de Portimão desmente urgência fechada. "Casal tinha combinado o parto no privado"

O Hospital de Portimão desmente que a urgência de ginecologia e obstetrícia estava fechada durante este sábado, obrigando uma grávida a deslocar-se pelos próprios meios para um hospital privado. A grávida acabou por dar à luz numa área de serviço da A22.

"Tal informação não corresponde à verdade, uma vez que que o referido serviço público em Portimão se encontrava aberto e a funcionar sem nenhum constrangimento", afirmou, em comunicado, a Unidade Local de Saúde do Algarve, apontando que o casal em causa "tinha combinado o parto num hospital privado em Faro", e que "no caminho para esse hospital privado tiveram de parar na A22 para o nascimento da criança".

"Em momento algum o casal quis procurar o Hospital de Portimão para o parto", sublinha a ULS Algarve, referindo que "se assim o tivessem entendido fazer e se lá tivessem recorrido, o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Portimão da ULS Algarve estava aberto e a funcionar em pleno".

A ULS Algarve acrescenta que a grávida foi transportada pelo INEM para o Hospital de Faro. "A puérpera quis assinar um termo de alta a pedido para ir para o hospital privado, mas o pediatra que observou a mãe e a bebé aconselhou-a a ficar, em observação, no hospital público, nomeadamente no Hospital de Faro da ULS Algarve, onde permanecem. Ambas, mãe e bebé, estão bem".

O parto em causa foi noticiado este sábado. Os primeiros dados apontavam que os pais estavam a caminho de um hospital privado em Faro devido ao encerramento de urgência de ginecologia e obstetrícia de Portimão, sendo obrigados a parar na A22.