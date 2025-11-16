Reitores alertam para necessidade de aumentar financiamento da nova agência de investigação

"O financiamento da investigação não é garantido por lei, aumentando a vulnerabilidade dos fundos da Ciência (Orçamento do Estado) face aos da Inovação (historicamente suportada por fundos estruturais, agora em decréscimo", sustenta.

Além da insuficiência de instrumentos financeiros para a inovação, o Conselho mostra-se preocupado com o risco de uma "proteção insuficiente da ciência fundamental", definida pela curiosidade e com horizontes a longo prazo, por contraponto com a cultura de inovação, definida por missões por retorno económico a curto prazo.

"Os instrumentos financeiros ao dispor da nova agência são a soma dos que já existiam na FCT [Fundação para a Ciência e Tecnologia] e na ANI [Agência Nacional de Inovação], que o diagnóstico realizado mostrou serem insuficientes", defende, em comunicado, o CRUP, acrescentando que "é necessário ir além destes, de forma a promover uma melhor ligação entre o conhecimento e a economia".

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) alertou este domingo para a necessidade de os instrumentos financeiros ao dispor da nova Agência para a Investigação e Inovação (AI2) serem superiores aos que existem atualmente.

Para mitigar estes riscos, o CRUP propõe, por um lado, que a AI2 seja "mandatada e dotada de instrumentos financeiros que permitam mobilizar eficazmente o conhecimento para a economia", e, por outro, que a dotação orçamental para a Ciência seja "fixada em lei, como percentagem do orçamento da agência ou do Orçamento do Estado".

Na nota, o Conselho critica ainda o facto de a proposta do Governo se focar "numa reorganização administrativa que afasta a atenção da necessária reforma cultural" do sistema científico e de inovação português.

Os reitores apelam, por isso, a que exista primeiro uma reforma da cultura e instrumentos da FCT e da ANI, "alinhando-os com o impacto e a valorização do conhecimento", e que, uma vez concluída esta fase, seja reavaliada "a pertinência da fusão".

"O CRUP concorda com a necessidade de uma reforma urgente e profunda da FCT e reitera a sua permanente disponibilidade para contribuir de forma construtiva nos processos", salienta.

O decreto-lei de criação da AI2 foi aprovado pelo Conselho de Ministros em 4 de setembro e, depois de ter estado na Presidência da República para promulgação, regressou às mãos do Governo, que anunciou, em 4 de novembro, algumas alterações ao diploma para responder às preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa.

No mesmo dia, o executivo começou a ouvir representantes das comunidades científica e de inovação para discutir o decreto-lei e estatutos da agência, antes de voltar a aprovar o diploma em Conselho de Ministros, para que seja depois devolvido ao Presidente da República.