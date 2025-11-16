Sem respostas do Governo, bombeiros avançam com protestos

Os bombeiros decidiram avançar com protestos, como a recusa de realizar altas hospitalares durante algumas horas, marchas lentas e deslocação mensal de viaturas ao parlamento, face à ausência de respostas governamentais às reivindicações do setor. "Face à ausência de respostas concretas por parte do Governo, foram aprovadas medidas de protesto responsável, sempre salvaguardando o socorro à população", anunciou este domingo o presidente da mesa dos congressos, Luis Gil Barreiros, na apresentação das conclusões do 45.º Congresso Nacional da LBP, que decorre desde sábado em Alcobaça, no distrito de Leiria. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Haverá recusa em efetuar altas hospitalares

Da votação das 16 moções apresentadas ao congresso resultou a aprovação de protestos, dos quais o que gerou mais discussão foi a "recusa em efetuar altas hospitalares", ou seja, o transporte de doentes não urgentes que tenham altas dos hospitais, por períodos que poderão aumentar, sucessivamente, de 12 para as 24 ou para as 48 horas. Os protestos vão ainda passar por "concentrações distritais e nacionais, marchas lentas e toques de sirene coordenados", afirmou o presidente da mesa. Os bombeiros decidiram também a suspensão da presença institucional em eventos protocolares, campanhas mediáticas e faixas de protesto nos quartéis, a mobilização mensal de viaturas à Assembleia da República e ações como a recolha de 20 mil assinaturas de cidadãos para pressionar iniciativas legislativas. Estas ações "traduzem a determinação do setor em fazer ouvir a sua voz e em exigir respeito pelas suas reivindicações", acrescentou Gil Barreiros. O congresso que decorreu "num contexto de exigência coletiva e de profunda reflexão sobre o futuro da proteção e socorro em Portugal", terminou, segundo a mesa dos congressos, com "uma mensagem clara e inequívoca: o modelo atual encontra-se esgotado e carece de reformas estruturais urgentes".