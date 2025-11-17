Armando Vara detido para cumprir pena de dois anos e meio de prisão

O antigo ministro Armando Vara foi detido esta segunda-feira à noite pela PSP de Lisboa, no âmbito do cúmulo jurídico das penas aplicadas nos processos Face Oculta e Operação Marquês. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã.

O antigo governante foi condenado, em julho de 2021, a dois anos de prisão efetiva pelo crime de branqueamento de capitais no valor de cerca de 535 mil euros.

Esta condenação decorre de uma certidão extraída da Operação Marquês, tendo a decisão transitado em julgado em junho de 2022.

Antes disso, Armando Vara já tinha cumprido sensivelmente três anos de pena na prisão de Évora, no âmbito do processo Face Oculta, onde foi condenado a cinco anos de prisão pelo Tribunal Judicial de Aveiro. A pena foi aplicada pela prática de três crimes de tráfico de influência.

O ex-ministro entrou na prisão em 2019 e saiu em 2021, beneficiando das medidas de libertação antecipada no contexto da pandemia de covid-19. A libertação ocorreu antes do trânsito em julgado da condenação na Operação Marquês.