Edifício de futura residência universitária em Guimarães com derrocada parcial

O mau tempo na madrugada desta segunda-feira provocou a derrocada parcial do edifício que servirá para a futura residência universitária de Santa Luzia, em Guimarães, distrito de Braga, indicaram a Universidade do Minho (UMinho) e o município.

Em comunicado conjunto, a UMinho e a Câmara de Guimarães adiantam que, "devido ao efeito das condições climatéricas severas que assolaram a região e o país na madrugada desta segunda-feira, registou-se uma derrocada parcial do edifício" em causa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"A derrocada ocorreu no interior do edifício, mas houve uma pedra de alvenaria de granito que caiu na rua adjacente, não causando danos humanos nem materiais. Neste sentido, com a intervenção da Proteção Civil e da Polícia Municipal de Guimarães, procedeu-se ao corte da rua ao trânsito por forma a salvaguardar as necessárias condições de segurança", detalhou o município e a UMinho.

O comunicado acrescenta que, neste momento, a Proteção Civil, "em colaboração estreita com a Universidade do Minho, encontra-se a efetuar as diligências necessárias para repor a normalidade".

"Designadamente garantir as condições de segurança da utilização do arruamento e proceder ao reforço estrutural das fachadas afetadas. Enviaremos todos os esforços no sentido de retomar quanto antes os trabalhos de reabilitação deste equipamento fundamental para a UMinho e o município de Guimarães", confirmaram ambas as entidades.