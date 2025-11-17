Ouvir
​Legislação laboral

Enfermeiros aderem à greve geral perante “gravidade das propostas”

17 nov, 2025 - 14:29 • Cristina Nascimento com Lusa

O sindicato apela aos enfermeiros “dos setores público, privado e social” para que se “juntem a todos os trabalhadores”, na “rejeição” das mudanças do pacote laboral.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) adere à greve geral de 11 de dezembro.

Em comunicado emitido esta segunda-feira, o SEP justifica a decisão com a “gravidade das propostas de alteração à legislação laboral”.

“A proposta do Governo de proceder a uma alteração profunda da legislação laboral, não sufragada, só pode ser considerada como um revanchismo contra uma melhoria, ainda que muito insuficiente, da legislação que resultou da Agenda do Trabalho Digno”, lê-se no documento.

O sindicato apela aos enfermeiros “dos setores público, privado e social” para que se “juntem a todos os trabalhadores”, na “rejeição” das mudanças.

A nota do SEP considera particularmente “gravosas” as medidas que, no entender do sindicato, facilitam despedimentos, contribuem para “precarização das relações de trabalho” e o “ataque ao direito de greve”, entre outros.

A greve geral foi anunciada no dia 8 pelo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, no final da marcha nacional contra o pacote laboral, que levou milhares de trabalhadores a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, em protesto contra as alterações propostas pelo Governo de Luís Montenegro.

Na quinta-feira, a UGT aprovou por unanimidade a decisão de avançar em convergência com a CGTP, incluindo, assim, o voto favorável dos Trabalhadores Social-Democratas (TSD).

Esta será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da “troika”.

