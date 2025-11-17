Ouvir
Estudantes iniciam hoje semana de protestos contra combustíveis fósseis

17 nov, 2025 - 11:25 • Lusa

Por volta das 10h30, dezenas de estudantes da escola António Arroio saíram das aulas e concentraram-se em protesto, gritando palavras de ordem.

A+ / A-

Dezenas de estudantes da Escola Artística António Arroio, em Lisboa, protestaram hoje contra a "inação do Governo" no combate à crise climática, uma manifestação que marca o arranque de uma semana de protestos.

Durante toda a semana, estudantes do ensino secundário e superior vão "parar a normalidade das escolas" para chamar a atenção para a "inação do Governo que não promove medidas que garantam o fim do [combustível] fóssil até 2030", disse à Lusa Leonor Chico, do movimento Greve Climática de Lisboa.

Por volta das 10h30, dezenas de estudantes daquela escola António Arroio saíram das aulas e concentraram-se em protesto, gritando palavras de ordem.


Saiba Mais
