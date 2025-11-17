Ouvir
Falta de computadores em algumas escolas não é por falta de dinheiro, diz ministro

17 nov, 2025 - 19:41 • Lusa

Fernando Alexandre garante que "não há um caso de uma escola que tenha pedido verba para comprar computadores que não tenha tido a verba do ministério".

O ministro da Educação revelou esta segunda-feira, no Porto, ter pedido um levantamento para perceber a razão pela qual algumas escolas reportaram não ter computadores para os alunos, garantindo que a situação não se deve a falta de verba.

Fernando Alexandre participou na sessão de encerramento da 10.ª edição do Fórum de Outono do INESC TEC -- Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência dedicado ao tema "Ser Humano na Era da Inteligência Artificial - Identidade, Ética e Sociedade num Mundo Tecnológico", que assinalou o 40.º aniversário da unidade de investigação em tecnologias de informação.

Em declarações aos jornalistas após o evento, o ministro da Educação, Ciência e Inovação garantiu que não é "por falta de recursos" que "alguma escola não tem computadores".

Questionado sobre o que estaria na base dessa falha, o governante informou que vai indagar o que aconteceu "porque os diretores foram questionados sobre a necessidade de comprar computadores", insistiu.

"Se faltam, não comunicaram a necessidade", afirmou Fernando Alexandre.

E prosseguiu: "não estou a dizer que não é possível melhorar algumas dimensões, não tanto na parte do uso dos alunos, mas mais até nos computadores administrativos e das bibliotecas, que ainda são muito antigos e que nós gostaríamos de poder substituir rapidamente. O que estou a dizer é que não tem sido por falta de verbas. Tem havido é um problema, às vezes, de gestão dos equipamentos".

Fernando Alexandre garantiu ainda que "não há um caso de uma escola que tenha pedido verba para comprar computadores que não tenha tido a verba do ministério".

