GNR fiscaliza pesados de mercadorias e passageiros até domingo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) começou esta segunda-feira uma operação geral de fiscalização dos veículos automóveis pesados de transporte de mercadorias e de passageiros, que se vai estender até domingo, anunciou a própria força, em comunicado.

Segundo o texto, o propósito é "garantir o cumprimento da legislação europeia, as condições de segurança no transporte de pessoas e mercadorias e a deteção de infrações tendo em vista um ambiente rodoviário mais seguro", prevenindo "acidentes".

"Esta operação decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa", lê-se, destacando a GNR que há "quatro áreas de atuação prioritárias no âmbito da segurança rodoviária: as estradas, os veículos, os utilizadores e a velocidade".

Ainda sexta-feira, um acidente que envolveu um autocarro e duas viaturas ligeiras causou dois mortos na Estrada Nacional 256, em São Manços, Évora, e também cinco feridos.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que a segunda vítima mortal foi uma bebé, de um ano, transportada em estado grave para o hospital de Évora, onde foi declarado o óbito.

A outra vítima mortal foi o condutor de um dos veículos ligeiros de passageiros, de 22 anos.